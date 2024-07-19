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Хамов Феоктист Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хамов Феоктист Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Горки
Место события
Горки, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6291
Хамов Феоктист Иванов
Текст оригинальной записи
Хамов Феоктист Иванов д. Горки

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