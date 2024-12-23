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Фокин Мирон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фокин Мирон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Исакова
Место события
Исакова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6281
Фокин Мирон
Текст оригинальной записи
Фокин Мирон д. Исакова

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