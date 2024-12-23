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Федоров Колистрат

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Колистрат
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Велижна
Место события
Велижна, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6276
Федоров Колистрат
Текст оригинальной записи
федоров Колистрат д. Велижна

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