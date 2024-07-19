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Тимофеев Константин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Константин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Глупой Горки
Место события
Глупой Горки, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6268
Тимофеев Константин
Текст оригинальной записи
Тимофеев Константин д. Глупой Горки

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