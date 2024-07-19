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Тихонов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тихонов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Борка
Место события
Борка, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6262
Тихонов Дмитрий
Текст оригинальной записи
Тихонов Дмитрий д. Борка

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