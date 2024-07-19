Трофимов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Андрей

Трофимов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
67,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Лаковы
Место события
Лаковы, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 91.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6261
Трофимов Андрей
Текст оригинальной записи
Трофимов Андрей д. Лаковы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.