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Семенов Прокофий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Прокофий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Заречья
Место события
Заречья, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6250
Семенов Прокофий
Текст оригинальной записи
Семенов Прокофий д. Заречья

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