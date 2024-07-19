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Савельев Евдоким

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Евдоким
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Воробьева
Место события
Воробьева, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6247
Савельев Евдоким
Текст оригинальной записи
Савельев Евдоким д. Воробьева

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