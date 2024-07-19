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Павлов Николай Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Павлов Николай Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
5,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Козловичи
Место события
Козловичи, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6244
Павлов Николай Иванов - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Павлов Николай Иванов двор. пуст. Козловичи

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