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Прокофьев Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокофьев Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Ляковы
Место события
Ляковы, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6241
Прокофьев Александр
Текст оригинальной записи
Прокофьев Александр д. Ляковы

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