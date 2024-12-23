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Поспелов Василий Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Поспелов Василий Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
150,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Волкова
Место события
Волкова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6231
Поспелов Василий Васильевич
Текст оригинальной записи
Поспелов Василий Васильевич с. Волкова

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