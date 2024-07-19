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Назаров Гавриил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Назаров Гавриил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Вашкова
Место события
Вашкова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 90.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6223
Назаров Гавриил
Текст оригинальной записи
Назаров Гавриил д. Вашкова

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