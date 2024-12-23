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Мяльтон Ян Адамович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мяльтон Ян Адамович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
42,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Пехова
Место события
Пехова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 89.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6206
Мяльтон Ян Адамович
Текст оригинальной записи
Мяльтон Ян Адамович д. Пехова

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