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Ларионов Антон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ларионов Антон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
64
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Телятникова
Место события
Телятникова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 89.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6199
Ларионов Антон
Текст оригинальной записи
Ларионов Антон д. Телятникова

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