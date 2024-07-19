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Кириллов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кириллов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
10,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место события
Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 89.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6198
Кириллов Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Кириллов Иван д. Дубки кр. Псковской губ. д. Рублев

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