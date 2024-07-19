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Кок Иоган Адов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кок Иоган Адов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место события
Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 89.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6197
Кок Иоган Адов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Кок Иоган Адов кр. Эстляндской губ.

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