Кузнецов Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр Иванов

Кузнецов Александр Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузнецов Александр Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
45
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Глупой Горки
Место события
Глупой Горки, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 89.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6187
Кузнецов Александр Иванов
Текст оригинальной записи
Кузнецов Александр Иванов д. Глупой Горки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.