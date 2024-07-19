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Канаев Александр Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Канаев Александр Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
72,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Шурин Хутор
Место события
Шурин Хутор, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 89.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6186
Канаев Александр Николаевич
Текст оригинальной записи
Канаев Александр Николаевич д. Шурин Хутор

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