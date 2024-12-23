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Ильин Ефим Трофимов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ильин Ефим Трофимов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
45,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Хмелевичи
Место события
Хмелевичи, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6164
Ильин Ефим Трофимов
Текст оригинальной записи
Ильин Ефим Трофимов дер. Хмелевичи

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