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Иванов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
44,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Черневщины
Место события
Черневщины, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6161
Иванов Андрей
Текст оригинальной записи
Иванов Андрей дер. Черневщины

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