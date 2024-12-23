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Ермолаев Максим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ермолаев Максим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Маковна
Место события
Маковна, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6152
Ермолаев Максим
Текст оригинальной записи
Ермолаев Максим дер. Маковна

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