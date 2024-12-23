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Егоров Варлам

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егоров Варлам
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Черневщина
Место события
Черневщина, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6143
Егоров Варлам
Текст оригинальной записи
Егоров Варлам дер. Черневщина

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