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Добров Петр Матвеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Добров Петр Матвеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
24,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Опарова
Место события
Опарова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6140
Добров Петр Матвеевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Добров Петр Матвеевич двор. ус. Опарова

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