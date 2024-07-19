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Дориомедов Лев Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дориомедов Лев Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
36
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место события
Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6133
Дориомедов Лев Иванович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Дориомедов Лев Иванович свящ. Чижевской цер.

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