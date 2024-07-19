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Габба Петр Андреов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Габба Петр Андреов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
23,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место события
Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 88.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6130
Габба Петр Андреов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Габба Петр Андреов кр. Верросского у. Лифл. г.

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