Гудков Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудков Василий Федоров

Гудков Василий Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гудков Василий Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Дубровки
Место события
Дубровки, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6122
Гудков Василий Федоров
Текст оригинальной записи
Гудков Василий Федоров дер. Дубровки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.