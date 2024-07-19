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Граничнов Александр Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Граничнов Александр Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
43,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место события
Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6114
Граничнов Александр Алексеевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Граничнов Александр Алексеевич свящ. Ручьевской церкви

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