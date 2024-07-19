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Васка Ян Яковлев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васка Ян Яковлев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
27,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место события
Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6113
Васка Ян Яковлев
Текст оригинальной записи
Васка Ян Яковлев дер. Селищ Высоковской в.

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