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Васильев Лев Флавианович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Лев Флавианович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
12,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Глупая Горка
Место события
Глупая Горка, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6111
Васильев Лев Флавианович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Васильев Лев Флавианович двор. Глупая Горка

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