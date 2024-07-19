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Васильев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Телятникова
Место события
Телятникова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6107
Васильев Иван
Текст оригинальной записи
Васильев Иван дер. Телятникова

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