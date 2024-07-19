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Власов Кирилл

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Власов Кирилл
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Старей
Место события
Старей, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6092
Власов Кирилл
Текст оригинальной записи
Власов Кирилл дер. Старей

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