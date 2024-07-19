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Воскресенский Павел Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Воскресенский Павел Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
99,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место события
Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6091
Воскресенский Павел Михайлович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Воскресенский Павел Михайлович настоятель Новгородской Дмитриевской церкви

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