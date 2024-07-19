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Борисов Кузьма Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Борисов Кузьма Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Заозерья
Место события
Заозерья, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6090
Борисов Кузьма Иванов
Текст оригинальной записи
Борисов Кузьма Иванов дер. Заозерья

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