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Богомолов Алексей Тимофеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богомолов Алексей Тимофеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Хмелевич
Место события
Хмелевич, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6089
Богомолов Алексей Тимофеев
Текст оригинальной записи
Богомолов Алексей Тимофеев дер. Хмелевич

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