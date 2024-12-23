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Беляев Яков Павлов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Беляев Яков Павлов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Пехова
Место события
Пехова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 87.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6088
Беляев Яков Павлов
Текст оригинальной записи
Беляев Яков Павлов дер. Пехова

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