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Богданов Арефа

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Арефа
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Воробьева
Место события
Воробьева, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6085
Богданов Арефа
Текст оригинальной записи
Богданов Арефа дер. Воробьева

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