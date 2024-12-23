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Афанасьев Терентий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Терентий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Санталова
Место события
Санталова, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6076
Афанасьев Терентий
Текст оригинальной записи
Афанасьев Терентий дер. Санталова

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