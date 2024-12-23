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Алексеев Захар

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Захар
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Комарово
Место события
Комарово, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6072
Алексеев Захар
Текст оригинальной записи
Алексеев Захар дер. Комарово

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