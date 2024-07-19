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Андреев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Тимофеевская волость
Место
Гряды
Место события
Гряды, Тимофеевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6066
Андреев Федор
Текст оригинальной записи
Андреев Федор дер. Гряды

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