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Яковлев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6061
Яковлев Василий
Текст оригинальной записи
Яковлев Василий д. Липнягов, Семеновской вол. Демянского уезда

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