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Юбкин Иван Тимофеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Юбкин Иван Тимофеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
46
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6057
Юбкин Иван Тимофеев
Текст оригинальной записи
Юбкин Иван Тимофеев д. Милятина, Ятелбицкой вол. Валдайского у. (с. Ракушины)

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