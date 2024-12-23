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Швебс Отто

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Швебс Отто
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
1,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Ракушины
Место события
Ракушины, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6055
Швебс Отто - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Швебс Отто мещ. с. Ракушины

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