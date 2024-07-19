Шумейстер Ульрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумейстер Ульрих

Шумейстер Ульрих

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шумейстер Ульрих
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
44
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 86.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6051
Шумейстер Ульрих
Текст оригинальной записи
Шумейстер Ульрих д. Тигоды, прож. Рахинской волости

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.