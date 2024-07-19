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Успенский Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Успенский Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
47,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 85.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6023
Успенский Алексей - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Успенский Алексей Священник Ракушинской церк.

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