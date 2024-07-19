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Тарасов Иван Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тарасов Иван Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 85.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6018
Тарасов Иван Алексеев
Текст оригинальной записи
Тарасов Иван Алексеев д. Ермошкина, Семеновской вол. Демянского уезда

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