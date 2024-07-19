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Трофимов Виктор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Виктор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Бачугов
Место события
Бачугов, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6012
Трофимов Виктор
Текст оригинальной записи
Трофимов Виктор д. Бачугов

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