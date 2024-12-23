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Савельев Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Грабилова
Место события
Грабилова, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6007
Савельев Григорий
Текст оригинальной записи
Савельев Григорий д. Грабилова

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