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Степанов Алексей Семенов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Алексей Семенов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Соменки
Место события
Соменки, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5999
Степанов Алексей Семенов
Текст оригинальной записи
Степанов Алексей Семенов д. Соменки

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