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Старостин Иван Тимофеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Старостин Иван Тимофеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место события
Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5988
Старостин Иван Тимофеев
Текст оригинальной записи
Старостин Иван Тимофеев д. Красавиц Семеновской вол. Демянского у. (зем. при сел. Ракушинах)

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