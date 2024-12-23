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Романов Матвей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Романов Матвей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Рахинская волость
Место
Каменка
Место события
Каменка, Рахинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 84.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 5985
Романов Матвей
Текст оригинальной записи
Романов Матвей д. Каменка

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